Євросоюз заборонить продаж автомобілів з ДВС

Європейський союз планує домогтися нульових вихлопів на нових автомобілях починаючи з 2035 року. Очевидно, для цього доведеться заборонити продаж авто з двигунами внутрішнього згоряння, повідомляє АвтоПортал.

Новий екологічний план ЄС виявився в розпорядженні видання Bloomberg. Згідно з ним, до 2030 року показники викидів парникових газів планують скоротити на 55% в порівнянні з 1990 роком. Причому, мова йде не тільки про автомобілі, але і про промисловість. У 2050 році Європу ходять зробити першим в світі континентом з без шкідливих викидів.

Стратегія має на увазі, що до 2030 року рівень викидів нових авто і фургонів зменшиться на 37,5% в порівнянні з нинішніми нормами, а в 2035 - і зовсім стане нульовим.

Звичайно, прямої заборони бензинових і дизельних авто не буде - автовиробників підштовхнуть до відмови від ДВС новими еко-стандартами. Багато концерни вже готуються до цього - свої плани масштабної електрифікації презентували Volkswagen, Ford, Renault, Stellantis і інші.

Крім того, документ передбачає активний розвиток заряжной інфраструктури для електрокарів. Зокрема, на магістралях кожні 60 км облаштують пункти зарядки, а кожні 150 км - водневі АЗС.