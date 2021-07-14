Найпопулярніші електромобілі в Україні за 6 років

Державний сервіс Опендатабот, який відстежує, в тому числі, реєстрації транспортних засобів, опублікував статистику по електромобілям за останні 6 років. Зокрема, були названі найпопулярніші марки і моделі «електричок» в Україні, повідомляє АвтоПортал.

Найпопулярніші електромобілі в Україні

Якщо вірити Опендатаботу, всього в Україні з 2015 року купили 27 732 електромобіля. З них найбільше припало на «електрички» таких брендів:

Nissan -13 766 од.

Tesla - 4366 од.

Chevrolet - 1 458 од.

Що ж стосується моделей найбільш затребуваних виробників серед українців, Топ виглядає так:

Nissan Leaf - 13 656 шт.

Tesla Model S - 1552 шт.

Tesla Model X - 851 шт.

Chevrolet Bolt - 1300 шт.

Також наголошується, що велика частина електромобілів - 26 206 шт. - були куплені в інших країнах, після чого імпортовані в Україну. Решта ж були придбані в самій країні.

Відзначимо, що в цю статистику входять абсолютно всі електромобілі - як нові, так і з пробігом. Але, зрозуміло, левова частка припадає саме на «бешку». Причому важливо зауважити, що жоден з цих електромобілів до сих пір не продається в Україні офіційно за винятком ліфа (проте в нашу країну імпортер завіз вже другу генерацію електрохетча, тоді як переважна кількість ліфів на дорогах - моделі першої генерації).

Зараз Leaf I в середньому можна купити на вторинному ринку за 8-12 тис. доларів. Старі Тесла коштують від 20-25 тисяч. Приблизно стільки ж просять і за «шевролетовском» Болти.