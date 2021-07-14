Арахамія вважає, що призначення Монастирського підтримають більше ніж 300 нардепів

Верховна Рада може підтримати призначення Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ більш ніж 300-ми голосами. Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що за Монастирського буде більше 300 голосів, є у мене таке відчуття ... За таймінг це буде виглядати так: завтра буде проведено комітет правоохоронний, ця заява (Арсена Авакова про відставку - ред.) буде розглянута і потім рекомендована на розгляд і прийняття рішення Верховною Радою. У четвер першим питанням це рішення буде прийнято. Якщо воно буде прийнято, в той же день о 12:00, в перерві, ми збираємо фракцію, рішенням фракції проголосуємо за пана Монастирського, його висунення, збираємо всі необхідні підписи та документи, відправимо прем'єр-міністру, він в той же день, в четвер, подасть (подання про призначення - ред.) на голову Верховної Ради, і тоді в п'ятницю, після години запитань до уряду, ми зможемо голосувати за пана Монастирського", - сказав Арахамія журналістам після засідання фракції у вівторок.

Водночас він уточнив, що голосами за відставку Авакова буде займатися в середу.

Разом з тим він зазначив, що причини, за якими Арсен Аваков вирішив написати заяву про відставку з цієї посади невідомі, але "не було ніяких сумнівів в тому, що буде мирний сценарій витрати".

"Про те, що він буде писати заяву мені було відомо трошки раніше. Сьогодні надійшло його заяву за власним бажанням, воно вже зареєстровано у Верховній Раді", - сказав Арахамія.

Крім того, він додав, що восени у фракції очікується велика дискусія з приводу кандидатури на посаду глави комітету з питань правоохоронної діяльності замість Дениса Монастирського.