Тест на наркотики: чи пройдуть "слуги" перевірку

Співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко запропонувала випробувати кожного свого колегу по парламенту горном "наркотесту". За її словами, така вимога виборців, повідомляє Depo.ua.

З трибуни Ради Геращенко обурено заявила: "Тільки за останній тиждень двох "слуг народу" спіймали на порушенні правил дорожнього руху п'яними і в наркотичному дурмані. Яке їхало, таке й зустріло. Зеленський почав свою бурхливу діяльність з того, що аналізи якійсь кишеньковій структурці здавав, що Україна досі не бачить їх результатів. Так і команду собі набрав відповідну".

І дійсно, тільки за останні тижні представники парламентської фракції "Слуга народу" потрапили в ряд скандальних ситуацій. На початку літа в Одесі поліцейський патруль затримав "слугу" Ігоря Васильківського, який, на думку громадських активістів, керував автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Депутат за свою поведінку вибачився, а підозри спростував, показавши негативний результат тесту (зробленого на другий день після скандалу).

Уже в липні інший депутат- "слуга", Євген Брагар, був зупинений поліцією за підозрою у водінні авто під наркотиками. Нардеп тут же заявив, що у нього вимагали хабар. Триває службова перевірка дій правоохоронців, між тим депутату повернули права. Нарешті, відзначився вигнаний з фракції "Слуги народу" за підозрою у хабарництві позафракційний народний депутат Олександр Юрченко.

Він потрапив у невелике ДТП у Львові, після чого спробував битися з водієм іншого авто. Тест нібито показав, що депутат перебував під дією наркотиків, але сам Юрченко це рішуче заперечує: мовляв, обмовили і підставили вороги.

Якими б не виявилися юридичні наслідки для винуватців цих подій, в очах пересічного виборця кожен такий зашквар є черговим аргументом на користь того, що більшість "нових облич" вже нічим не відрізняється від "старих облич", яких два роки тому знесла з головною політичної сцени країни "зелена" команда Володимира Зеленського.

Позбавити мандата "зашквареного" депутата Ради, особливо якщо той є мажоритарником, практично неможливо: максимум, що їм загрожує, це виключення з фракції і громадський осуд, від якого політичній молоді - ні холодно, ні жарко.

Тому в арсеналі опозиції залишаються спроби застосувати проти представників влади давно відомі технології "всі вони наркомани, алкоголіки, божевільні, злодії" і "всіх їх треба перевірити". Тим більше, що такі ініціативи - далеко не новина для вітчизняної політики.

Заклики перевіряти на психічну адекватність і нардепів, і кандидатів в президенти, і всіх політиків "оптом" звучали вже не раз. У 2016 році представники Радикальної партії Олега Ляшка пропонували зміни в закон "Про попередження корупції", які повинні були передбачити розширення сфери застосування спецперевірок чиновників усіх рівнів, зокрема, обов'язкову оцінку їх адекватності психіатром і наркологом.

А за рік до президентської кампанії-2019 фракція Ляшко внесла законопроект, який повинен був зробити обов'язковим психіатричний і наркологічний огляд кандидатів у президенти України.

Той проект був знятий з розгляду. Але Володимир Зеленський мав можливість на власному досвіді переконатися, що ця технологія працює на певні електоральні групи. Під час кульмінаційного моменту президентської виборчої кампанії-2019, в квітні того року, за пропозицією майбутнього переможця обидва головні кандидати, Петро Порошенко та Володимир Зеленський, здали аналіз на алкогольну і наркотичну залежність. Зеленський тоді говорив, що хоче "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів", і це принесло йому певні електоральні бали в очах виборця.

Однак і тут не обійшлося без скандалу, про який в Раді згадала Геращенко: Зеленський здав аналіз в приватній клініці "Євролаб", яка належить опонентові Порошенко Андрію Пальчевському, що було сприйнято прихильниками п'ятого президента як спробу приховати щось від суспільства.

Є ініціативи ввести тестування на наркоманію та алкоголізм політиків з чиновниками на місцевому рівні. Так, в квітні цього року мер Слов'янська Вадим Лях, який конфліктує з більшістю в міській раді, публічно здав тест на вживання наркотиків і алкоголю, щоб спростувати відповідні звинувачення опонентів.

Тести, як повідомив мер, виявилися негативними. Також Лях запропонував вписати в регламент Слов'янської міськради обов'язковий щорічний наркологічний і психіатричний огляд мера і місцевих депутатів.

Але всі подібні пропозиції ніколи не сприймалися законодавцями всерйоз. Такі ініціативи майже не мають шансів бути прийнятими і в нинішній Раді. Хіба що з бухти-барахти, з прагнення залишатися в тренді бажань виборців, на цьому почне наполягати сама влада. Колись була історія з перевіркою депутатів на детекторі брехні, так чому б не відправити їх до нарколога. Правда, тоді поліграф так і не виявив корупціонерів з мандатами...

Чи матиме розвиток пропозицію Геращенко? Скандали, де фігурували імена Брагар з Васильківським, зійшли нанівець. Депутатський мандат у мажоритарника Юрченко теж не заберуть: як говорилося у відомому колись фільмі, "немає у вас методу проти Кості Саприкіна". При цьому можна припустити, що бажання похайпувати підштовхне окремих політиків на камери здати тест на наркотики. Свою хвилину слави в телеефірах вони точно отримають...

Ігор Петренко