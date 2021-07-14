Соломія Вітвіцька показала ідеальні образи для співбесід і побачень

Популярна українська телеведуча Соломія Вітвіцька з'являється на світських заходах в стильних і сучасних образах. Вона підтримує вітчизняного виробника, тому її часто можна побачити в нарядах від українських дизайнерів, повідомляє Clutch.

Сьогодні, 13-го липня, журналістка показала різні образи на сторінці в Instagram, які підійдуть для співбесіди або навіть побачення.

Соломія Вітвіцька вибрала костюм, що складається з штанів і піджака, трендового лавандового кольору, а зверху вона одягла білу майку. У доповненні образу акуратна укладка і легкий мейк.

Фінальний образ побив всі рекорди, вона позувала в червоних брюках і білій блузі. На цей раз стилісти зробили їй яскравий макіяж і традиційно уклали волосся.