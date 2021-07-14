У Німеччині звинуватили РФ і КНР в політизації поставок вакцин

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас звинуватив Росію і Китай у використанні поставок вакцин від коронавірусу в політичних цілях, повідомляє "Интерфакс".

За словами Маасу, Москва і Пекін широко висвітлювали свою допомогу іншим країнам у боротьбі з COVID-19, при цьому також переслідували інші цілі. Він вказав, що КНР використовувала поставки вакцин, щоб висувати політичні вимоги до тих держав, яким допомагала.

Маас додав, що такій поведінці необхідно запобігати, при цьому не просто критикуючи її, але також даючи альтернативу постраждалим країнам. Він вважає, що якщо вакцини будуть надані як можна більшій кількості держав і регіонів, то Росія і Китай не зможуть посилювати свій вплив за допомогою поставок препаратів.

За заявою китайських чиновників, Пекін безоплатно надає вакцини від коронавірусу майже 40 африканським країнам.