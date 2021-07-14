Вчені розповіли про зв'язок між сном і температурою повітря в спальні

Експеримент проводився на генетично модифікованих гризунів. На першому етапі експерименту вчені змінили у мишей ген чутливого рецептора. Далі дослідники спостерігали, як гризуни під час сну реагують на різні температури в спальні, повідомляє Men's Life.

Виявилося, що мозок в пріоритеті контролює температуру навколишнього середовища, а також сновидіння. Крім того, мозок контролює температурні особливості в будь-який час доби.

Коли порушується нормальна терморегуляція, мозок про це негайно подає сигнали. Крім того, він починає приймати рішення - займатися далі сновидіннями або оберігати тіло від негативного температурного впливу. Одночасно виконувати обидві справи мозок не може.

Вчених цікавили функції гіпоталамуса (зона головного мозку). Саме він відповідає за сон і терморегуляцію. Обидві функції вимагають багато енергії. Коли вони перетинаються, з'являється конфлікт. В результаті мозок перемикається на щось одне на шкоду іншому.

Щоб сон був здоровим, а мозок не перенапружувався і не стояв перед вибором функцій, важливо підтримувати в спальні комфортний і злегка прохолодне повітря. Також важливо регулярно провітрювати приміщення. Тоді сон буде хорошим, а самопочуття вранці - бадьорим.