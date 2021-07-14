ПриватБанк підвищив частину тарифів

ПриватБанк із 1 вересня підвищить частину тарифів для фізосіб-підприємців. Йдеться про вартість інкасації коштів (місячні ціни і витрати на під'їзд), повідомляє Обозреватель.

Наприклад, у середньому місячні тарифи виростуть з 900 до 1200 грн. Окрім того, в деяких випадках більше доведеться платити і за під'їзд.

Як поміняли тарифи:

обласні центри:

було: 70 грн за під'їзд і не менш ніж 900 грн із торгової точки;

із торгової точки; стало: 70 грн за під'їзд і не менш ніж 1200 грн із торгової точки;

інші населені пункти:

було: 120 грн за під'їзд і не менш ніж 900 грн із торгової точки;

за під'їзд і не менш ніж із торгової точки; стало: 180 грн за під'їзд і не менш ніж 1200 грн із торгової точки;

Київ:

було: 150 грн за під'їзд і не менш ніж 900 грн із торгової точки;

із торгової точки; стало: 150 грн за під'їзд і не менш ніж 1200 грн із торгової точки;

зарахування на рахунок в іншому банку:

було: 150 грн за під'їзд і не менш ніж 900 грн із торгової точки плюс 0,03 грн за переказ одного листа;

за під'їзд і не менш ніж із торгової точки плюс 0,03 грн за переказ одного листа; стало: 180 грн за під'їзд і не менше 1200 грн з торгової точки плюс 0,03 грн за переказ одного листа;