Японія передасть іншим країнам масову партію AstraZeneca
Міністр закордонних справ Мотегі Тошіміцу заявив, що влада Японії вирішила передати 15 країнам загалом 11 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, повідомляє Укрінформ.
Ідеться про вакцину, яка розроблена компанією AstraZeneca і випускається в Японії. Через систему COVAX її отримають такі країни: Камбоджа, Східний Тимор, Лаос, Мальдіви, Бангладеш, Непал, Шрі-Ланка, Фіджі, Кірибаті, Папуа - Нова Гвінея, Самоа, Соломонові Острови, Тонга, Вануату та Іран.
Міністр також повідомив про плани уряду вакцинувати японців, які живуть за кордоном і планують на якийсь час повернутися на батьківщину.
Як очікується, ця кампанія проходитиме з 1 серпня до початку січня.