Захоплення ТРЦ і мародерство: в ПАР тривають масові заворушення

У Південно-Африканській республіці тривають масові протести й заворушення. Прихильники ув'язненого експрезидента країни Джейкоба Зуми трощать ТЦ, грабують магазини й влаштовують підпали. У масових заворушеннях беруть участь навіть діти та пенсіонери.

Стабілізувати обстановку по всій країні уряду не вдається, поліція усіма силами намагається зупинити мародерство. Однак бурхливий народ продовжує влаштовувати масові заворушення.

Такими діями протестувальники намагаються домогтися звільнення Джейкоба Зуми, якого засудили до 15 місяців ув'язнення через неповагу до суду.

За останню добу кількість загиблих в ПАР збільшилася до 72 осіб. Багато зі смертей в провінціях Гаутенг і Квазулу-Натал відбулися в результаті хаотичної тисняви, коли тисячі людей крали їжу, електроприлади, спиртні напої та одяг з магазинів.

Більше ніж 1200 осіб було заарештовано під час мародерства.

Через заворушення також погіршилася ситуація з COVID-19, яка і до цього була складною. Пункти вакцинації змушені були закритися, що призвело до зриву термінової вакцинації.

Протести торкнулися більшою мірою тільки 2 провінцій республіки - Гаутенг і Квазулу-Натал. В інших 7 провінціях протести поки не спостерігаються, проте армія і правоохоронні органи перебувають у повній бойовій готовності для запобігання заворушенням.

Пандемія COVID-19 спровокувала зростання бідності й безробіття. Більш ніж половина населення в Південній Африці живе в бідності, а 32% - безробітні. Пандемія зі звільненнями й економічним спадом посилила голод і відчай, які допомогли підштовхнути протести, викликані арештом Зуми, до більш широких заворушень.