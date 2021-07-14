Нафтогаз відсудив більше 100 млн у дніпропетровських газовиків

НАК "Нафтогаз України" в липні 2021 роки після двох років судових розглядів стягнув борг у сумі 100,4 млн грн з АТ "Дніпропетровськгаз". Заборгованість сформувалася ще у 2013 році, повідомляє UBR.

У 2019 суд визнав законними вимоги "Нафтогазу". Але "Дніпропетровськгаз" уникав погашення боргу.

"Підприємство намагалося провести "взаємозалік боргів": при відсутності заборгованості "Нафтогазу" перед облгазом провело зарахування однорідних зустрічних вимог. Цей крок змусив "Нафтогаз" повторно звернутися до суду для захисту своїх прав" , - сказано в повідомленні.

За даними "Нафтогазу", відповідач подавав "безпідставні позовні заяви" і заяви про забезпечення позову до судів господарської та адміністративної юрисдикції, звертався до суду зі скаргами і заявами про визнання наказу як такого, що не підлягає виконанню тощо.

Усього було проведено близько 100 засідань у цій справі.

Зараз "Дніпропетровськгаз" також намагається уникнути виконання рішення суду про стягнення на користь "Нафтогазу" понад 360 млн грн. Підприємство застосовує аналогічні методи - затягує розгляд справи по суті.