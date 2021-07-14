Богдан невдало пожартував про гетеросексуалів

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан, відомий своїм специфічним почуттям гумору, не зміг залишитися осторонь гучних змін у Кабміні, повідомляє Деловая столица.

Свій черговий не зовсім пристойний жарт Богдан оприлюднив на сторінці у Facebook.

"Мене зараз багато хто питає, що означає "Честь маю". Думаю десь так" , — написав колишній голова ОПУ і розмістив жарт з російського пабліка:

Кого і що конкретно мав на увазі Андрій Богдан, він не пояснив, однак цілком логічно припустити, що мова йде про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Свою заяву про звільнення, яку було подано 13 липня, багаторічний очільник МВС закінчив саме словами "Честь маю".

Напередодні, 13 липня, Арсен Аваков підписав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ. Ввечері того ж дня відбулося засідання провладної фракції "Слуга народу", на якому президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра Дениса Монастирського, голову комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.