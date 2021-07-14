Мінекономіки підвищило максимальні ціни на бензин і дизель

Міністерство економіки України підвищило розрахункові ціни на бензин і дизельне паливо. Так, літр бензину подорожчав з 26,64 до 26,87 грн, водночас дизель збільшився в ціні з 22,55 до 22,6 грн за літр, повідомляє Обозреватель.

З урахуванням максимальної націнки, нова вартість бензину має бути до 31,87 грн, а дизеля – 29,6 грн. Відзначимо, що за новими правилами Кабінет міністрів розраховує за формулою вартість світлих нафтопродуктів і зобов'язує постачальників продавати за ціною, яка не перевищує розрахункову плюс максимальну націнку.

Перерахунок відбувається 3,13 і 23 числа кожного місяця.

Відзначимо, наразі:

дизельне паливо коштує 28,74 грн за літр;

бензин А-95 – 29,32 грн за літр.

До речі, ціни на бензин в Україні формуються виходячи з трьох чинників: попиту і пропозиції на ринку, вартості нафти і світлих нафтопродуктів на зовнішніх ринках і курсу долара. Після девальвації гривні або зростання попиту збільшуються і ціни на АЗС.

Відзначимо, ще 14 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою вводиться держрегулювання цін на паливо на період дії карантину. Встановлено граничні рівні торговельної надбавки до ціни дизпалива (не вище 7 грн/л) і бензину (не вище 5 грн/л).