В Одесі поліцейські побилися з водієм через парковку
В Одесі правоохоронці побилися з водієм через те, що він відмовився платити штраф за неправильну парковку, повідомляє Сегодня.
На записі видно, як поліцейські сваряться з чоловіком і намагаються його спіймати. Коли автор відео голосно сказав, що він все знімає на відео, один коп на час зупинився, а потім знову намагався викрутити руки водієві.
"Не чіпай мене, я нічого тобі не зробив", - сказав чоловік.
На що поліцейський відповів:
"Я зараз тобі вріжу".
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!