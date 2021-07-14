В Одесі поліцейські побилися з водієм через парковку

В Одесі правоохоронці побилися з водієм через те, що він відмовився платити штраф за неправильну парковку, повідомляє Сегодня.

На записі видно, як поліцейські сваряться з чоловіком і намагаються його спіймати. Коли автор відео голосно сказав, що він все знімає на відео, один коп на час зупинився, а потім знову намагався викрутити руки водієві.

"Не чіпай мене, я нічого тобі не зробив", - сказав чоловік.

На що поліцейський відповів: "Я зараз тобі вріжу".