Опозиційні телеканали Грузії припинили мовлення

Чотири опозиційні телеканали Грузії на 24 години припинили мовлення в знак протесту проти насильства над журналістами, повідомляє "Интерфакс".

Керівництво телекомпаній "ТВ Пірвелі", "Мтаварі архі", "Формула" і "Кавкасія" в зв'язку зі смертю потерпілого в ході акцій протесту в Тбілісі телеоператора телеканалу "ТВ Пірвелі" Олександра Лашкарава вимагають від влади покарати всіх причетних до скоєння насильства.

Серед вимог також звучить відставка глави уряду Іраклія Гарібашвілі.

На даний момент в ефірі цих 4 телекомпаній на чорному тлі перераховуються імена 53 побитих 5 липня журналістів.

Оператор телеканалу "Пірвелі" Олександр Лашкарава постраждав у сутичці з противниками ЛГБТ-спільноти та з переломами лицьових кісток потрапив до лікарні. Його виписали через три дні. 11 липня він був знайдений мертвим у своїй квартирі, за твердженням влади, він помер від передозування наркотиками.

Смерть Лашкарава стала приводом для великих мітингів опозиції з вимогою відставки уряду Грузії, на який поклали відповідальність за побиття співробітників ЗМІ.