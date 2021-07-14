Григорій Решетник з дружиною та сином відпочиває в Одесі

Популярний український телеведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною та маленьким сином Олександром відправився в сонячну Одесу. Там зіркова сім'я проведе декілька днів. Подружжя вже встигло сходити на романтичне побачення та поділилося спільними фото з шанувальниками, повідомляє 24 Канал.

Багато зірок обирають закордонні курорти, а Григорій та Христина Решетники вирішили відпочити в улюбленій Одесі. Подружжя вирушило туди разом із маленьким сином Олександром, якому ще навіть немає року. Старші нащадки зіркової пари поїхали до бабусі на канікули. Христина та Григорій встигли провести час удвох і сповна насолодитися ним.

Закохані зробили декілька красивих кадрів в одному з одеських закладів. Христина для романтичної вечері з чоловіком обрала легку мереживну сукню білого кольору, чорне взуття на низькій підошві та блакитну сумочку. Григорій позував поруч із коханою в білих штанах, смарагдовій сорочці та білому взутті. Він ніжно обіймав обраницю та мило усміхався.

"Атмосферна Одеса з моєю крихіткою Кріс" , – написав ведучий під фото.

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Христина також поділилася світлинами. Вона позувала разом із сином та коханим. Усі троє дуже раді такій мандрівці, чудовій літній погоді та прекрасному дню.

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