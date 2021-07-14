Майнінг біткоїна потрапив під новий удар

Китайська провінція Аньхой закриє всі проєкти з видобутку криптовалют. При цьому в країні вже закрито майже 90% проєктів з майнінгу криптовалют, що б'є по вартості біткоїна, повідомляє Сегодня.

"Аньхой у Східному Китаї закриє всі місцеві проєкти з видобутку криптовалют на тлі посилення вимог до подачі електроенергії. До теперішнього часу майже 90% потужностей майнінгу Bitcoin у Китаї зупинено" , – повідомило китайське державне видання Global Times.

Нові правила також контролюватимуть інші енергомісткі проєкти. А за словами китайського блогера з криптовалют Коліна Ву, Державна мережева корпорація Китаю недавно наказала всім провінціям країни припинити майнінг криптовалют.

Курс біткоїна

Курс біткоїна вже відреагував на нові заборони в Китаї. Вартість криптовалюти впала до 31,9 тис. доларів, хоча останнім часом коливалася в діапазоні 33-34 тис. доларів. Біткоїн не коштував так дешево з середини червня.

Ринкова капіталізація криптовалюти впала нижче 600 млрд доларів.

Вал заборон

На початку червня всі майнінг-ферми в південно-західній провінції Китаю Юньнань були закриті напередодні 100-річчя Комуністичної партії Китаю. До цього Синьцзян, Сичуань і Внутрішня Монголія – три найбільших видобувних центри в Китаї, що справили величезний вплив на галузь в цілому – також змушували майнерів відключати обладнання.

Крім обмеження майнінгу, Китай також заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними транзакціями.

Такі "репресії" потрясли ринок криптовалют, інвестори почали боятися, що інші країни можуть прийняти аналогічні заходи. І, дійсно, наслідки не змусили себе довго чекати – наприклад, Казахстан підвищив тариф на електрику для майнерів.

Результат китайських майнерів також призвів до того, що глобальний хешрейт біткоїна ненадовго впав до найнижчого рівня з липня 2019 року.