Вперше виявлений організм з трьома статями

Дослідники з Токійського університету і ряду інших японських університетів виявили, що зелені водорості Pleodorina starrii мають три різних статі, в тому числі «чоловічий», «жіночий» і третю стать, яку вчені назвали «бісексуальним», повідомляє Лента.Ру.

Це перший випадок виявлення водоростей трьох статей, про що повідомляється в статті, опублікованій в журналі Evolution. Коротко про дослідження розповідає видання Science Alert.

Як правило, водорості здатні відтворюватися безстатевим (шляхом клонування) або статевим шляхом (з партнером) в залежності від стадії життєвого циклу. Вони можуть мати як гаплоїдний (одинарний), так і диплоїдний (подвійний) набір хромосом. Існують також гермафродитні водорості, які можуть змінювати свою стать залежно від активних генів. Наявність трьох статей, включаючи гермафродитів, називається тріоеціей.

Однак третю стать гаплоїдних Pleodorina starrii має як чоловічі, так і жіночі репродуктивні клітини. Дослідники описують це як нову гаплоидное систему спарювання, унікальну для водоростей. P.starrii утворюють одностатеві вегетативні колонії з 32 або 64 клітин і мають невеликі рухливі (чоловічі) і великі нерухомі (жіночі) статеві клітини. Бісексуальні водорості можуть утворювати або чоловічі, або жіночі колонії і, отже, можуть спаровуватися або з чоловічими клітинами, або з жіночими, або з іншими бісексуалами.

Як пишуть дослідники, змішані системи спарювання, такі як тріоеція, можуть представляти проміжні стану еволюційних переходів між раздельнополимі (з самцем і самкою) і одностатевими (тільки з гермафродитами) системами спарювання у диплоїдних організмів. Однак про гаплоїдних системах спарювання з трьома статевими фенотипами в межах одного біологічного виду раніше не повідомлялося.