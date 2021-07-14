В Україні представили новий Renault Captur

В Україні відбулася презентація другого покоління компактного кросовера Renault Captur. Новинка виросла в розмірах і обзавелася цифровим кокпітом, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Новий Captur побудований на модульній платформі CMF-B. У порівнянні з попередником новинка стала більшою і ширшими.

У порівнянні з попередником новинка стала більшою і ширшими. Джерело: Renault

Довжина моделі досягає 4228 мм (+106), ширина зросла до 1797 мм (+19), а колісна база – до 2639 мм (+33). І тільки висота не змінилася – 1 566 мм. Збільшення у розмірах дозволила збільшити простір для задніх пасажирів, а багажне відділення тепер здатне вмістити від 422 літри поклажі.

Довжина моделі досягає 4228 мм (+106), ширина зросла до 1797 мм (+19), а колісна база – до 2639 мм (+33). Джерело: Renault

Дизайн інтер'єру виконаний в стилі оновлених моделей Clio і Zoe. Центральне місце на торпеді займає вертикальний сенсорний дисплей діагоналлю від 7 до 9,3 дюймів, а замість аналогових приладів з'явився цифровий екран.

Дизайн інтер'єру виконаний в стилі оновлених моделей Clio і Zoe. Джерело: Renault

У списку опцій з'явилися численні електронні помічники водія, включаючи адаптивний круїз-контроль, система екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів і велосипедистів, система утримання в смузі і система моніторингу за об'єктами при русі заднім ходом.

У списку опцій з'явилися численні електронні помічники водія. Джерело: Renault

Покупцям в Україні будуть запропоновані два турбованих бензинових мотора об'ємом 1,3-літра потужністю 130 та 155 к.с. Обидва мотори працюють в парі з 7-ступіневим "автоматом".

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