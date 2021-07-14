Зеленський попросив Авакова піти у відставку – Верещук

Нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що саме президент Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, президент Володимир Зеленський на вчорашньому засіданні фракції розповів, що він просив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.

"Президент на фракції сказав, що він викликав Авакова і запропонував йому написати заяву. Як ви бачите, Аваков, на відміну від Степанова, зробив так, як і обіцяв, і написав заяву. Я вважаю, що це дуже правильно", - підкреслила нардеп.

Верещук вважає Авакова важковаговиком в українській політиці, який не використовуватиме поточну складну ситуацію в країні.

Вона зізналася, що не знає чи залишиться Аваков в команді президента, але висловила впевненість, що він точно залишиться в політиці.

"Я не думаю, що Аваков розглядає пропозиції щодо посади мера Харкова. Він, як я сказала важкоатлет всеукраїнського рівня, тому знову повертатися до Харкова (не логічно)" , - заявила нардеп.

Верещук розповіла, що, судячи з того, як вчора реагували на фракції депутати "СН", вони підтримають відставку Авакова.

Відповідаючи на питання, які претензії або зауваження є у фракції до Авакова, депутат сказала:

"Зауваження дає суспільство. Ми все обговорюємо, зокрема і справу Шеремета, тому всі зауваження на поверхні. А взагалі, хто без них? У нашій системі координат неможливо не помилятися і не мати зауважень".

Вона звернула увагу, що не було конфліктів між президентом і міністром внутрішніх справ, як публічних, так і непублічних.

"Знаю тільки, що у президента були питання по справі Шеремета. Ви пам'ятаєте, що він відкрито про це говорив, що, якщо немає доказів, ми будемо приймати рішення. Можливо, саме це стало останньою краплею" , - припустила Верещук.

Політик також зізналася, що Арсена Авакова не запрошували на вчорашнє засідання фракції "СН".