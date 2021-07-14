В Україні створять спецпідрозділи для розслідувань злочинів в умовах конфлікту

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова спільно з керівниками міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної поліції підписали постанову про створення спеціалізованих підрозділів з розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Документ, який був підписаний за підсумками наради керівників правоохоронних органів України, передбачає створення таких спецпідрозділів в центральних органах СБУ і Нацполіціі, а також складі апарату їх регіональних управлінь в Донецькій і Луганській областях.

"Такі структурні одиниці будуть організовані в складі центральних апаратів СБУ та Національної поліції України, а також їх регіональних і територіальних органів в Донецькій і Луганській областях.

Ці підрозділи будуть безпосередньо працювати з Департаментом нагляду у кримінальних виробництвам щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора і відповідними управліннями в Донецькій і Луганській обласних прокуратурах", - йдеться в повідомленні.

За словами генпрокурора Ірини Венедиктової, створення підрозділів, що займаються злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту, дозволить підвищити ефективність розслідувань подібних злочинів.

"Спеціалізація дозволить підвищити ефективність розслідування і поліпшити його якість. І питання створення єдиної системи назріло вже давно. Зараз тільки чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту направлено до суду. Тільки близько 20 стосуються порушення законів і звичаїв війни", - підкреслила генпрокурор.

Відзначається, що керівники силових відомств домовилися до кінця літа вирішити питання освіти слідчих підрозділів і після цього забезпечити передачу їм матеріалів кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

Також у взаємодії з тренінговим центром прокурорів України буде організовано проведення тренінгів для прокурорів і слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів цієї категорії.

"Розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, актів агресії вимагає високого рівня спеціальних знань. Тут важливо володіння нормами застосування міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права. Тому ми будемо розвивати здібності нашої національної системи кримінальної юстиції шляхом підвищення кваліфікації прокурорів і слідчих", - додала Венедиктова.

В Офісі гепрокурора додають, що зараз в Україні триває розслідування понад 19 тисяч злочинів, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації і досконалих в умовах збройного конфлікту.