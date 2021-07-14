Лідер РФ відповів Зеленському на рахунок обговорення його "статті"
Російський президент Володимир Путін відповів на пропозицію українського глави Володимира Зеленського щодо обговорення своєї "статті" про "один народ" росіян та українців, повідомляє УНИАН.
Зеленський на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" у Києві, коментуючи публікацію Путіна щодо України, заявив, що не читав всього тексту, але обговорив би з главою Кремля
"деякі речі".
"Я просто не знав, на що він витрачає цей час. І зараз я бачу результат. Мені здається, що важливо, що деякі речі, і до речі, про які він написав, - ми могли б проговорити. Напевно, я надав би йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті у майбутньому", - наголосив Зеленський.
Своєю чергою, Путін зазначив, що радить Зеленському спершу
"уважно почитати" так звану статтю.
"Якщо є бажання подискутувати, думаю, що їм треба взяти паузу, уважно прочитати її спочатку, цю статтю, проаналізувати, підняти документи, я думаю, що вони так і зроблять, вони знайдуть, про що тут поговорити. Коли я кажу "вони", я маю на увазі політичне керівництво сьогоднішньої України. Ці суперечки давні", – відповів Путін.
Він додав, що
"сперечатися з цією статтею доволі складно", назвавши свій текст
"чесним":
"Вона реально заснована на історичних документах. Їх можна по-різному інтерпретувати, це правда. Але в основі – саме історичні документи, які в архівах лежать".