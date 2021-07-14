Справа ПВК: Семенченко відпустили під домашній арешт

Суд змінив запобіжний захід колишньому нардепу Семену Семенченку й відпустив його під домашній арешт.

Про це Семенченко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Позитивне рішення! Семену Семенченко змінили запобіжний захід - домашній арешт", - пише підозрюваний.

Нагадаємо, Семен Семенченко підозрюється в створенні приватної військової компанії. За даними слідства Семенченко разом з "агентом НАБУ" Євгеном Шевченком створили закордоном ПВК, в яку вербували військових через охоронну фірму в Україні.

Також Семен Семенченко проходить як підозрюваний у справі про теракт.