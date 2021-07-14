Найкорисніший для роботи печінки та інших органів, фрукт

Абрикос допоможе вивести з організму токсини, знизити рівень холестерину в крові, побороти зайву вагу і вилікувати печінку. Пектин міститься в абрикосі нейтралізує пестициди, іони важких металів та інші шкідливі для здоров'я речовини, повідомляє Sputnik .

У цьому сонячному фрукті містяться вітамін А і бета-каротин, вітаміни C, B, B1, E і мінеральні речовини, наприклад магній, фосфор, йод, залізо і калій.

Абрикос також рекомендований для профілактики захворювань щитоподібної залози, фрукт цілюще діє на стан судин і серця. Крім того, абрикоси виводять з організму токсини, допомагають знизити рівень холестерину і зайву вагу.

Фрукт робить позитивний вплив на здоров'я ваших очей: забезпечують профілактику погіршення зору і припиняють вікові зміни очей.

Вітаміни, що входять до складу цього сонячного фрукта, заведено називати вітамінами краси. До них відносяться A, C і E. Саме вони зволожують і живлять шкіру, дарують їй пружність і здорове сяйво. До всього іншого, ці вітаміни не менш корисні для нігтів і волосся, особливо в літній період.

Яскраві абрикоси можуть похвалитися двома видами клітковини у своєму складі: розчинної та нерозчинної. Перша відповідає за нормалізацію кислотності шлунка і контроль цукру в крові, а друга підтримує мікрофлору кишківника. До того ж абрикос вважається натуральним проносним. Свіжий і сушений фрукт дозволяє без праці позбутися від зайвих кілограмів і розганяє метаболізм.

Але цей фрукт може бути корисний не завжди.

Головне джерело проблем ховається в кісточці абрикоса: всередині знаходиться речовина амигдалин, яке в стравоході перетворюється в синильну кислоту. Все це може привести до отруєння. Звичайно, від декількох кісточок нічого не станеться, але велика доза гарантує нудоту, слабкість, головний біль та інші неприємні симптоми.

Однак якщо зерна з кісточок абрикоса проварити або просушити в духовці, то шкода зводиться до мінімуму.

З особливою обережністю до його споживання слід ставитися хворим гепатитом.

Не варто зловживати абрикосами діабетикам, людям з порушенням обміну речовин, хронічні захворювання щитоподібної залози, при гострій виразці шлунка, панкреатиті й хворобах печінки.