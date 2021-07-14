Олімпійці з РФ отримали інструкції по Криму і Донбасу

Російські спортсмени отримали інструкції щодо того, як перед Олімпіадою і під час Ігор відповідати на питання, які "можуть мати провокаційний характер", повідомляє УНИАН.

Як повідомляють "Вєдомості", серед таких тем для запитань - Крим і Донбас.

В олімпійському комітеті РФ (ОКР) спортсменам повідомили, що "не треба обговорювати" політичні теми, оскільки "спорт повинен залишатися поза політикою", як говориться в пам'ятці.

В ОКР вважають, що найпростіший вихід - відповісти "Без коментарів".

Серед тем, при обговоренні яких російським спортсменам рекомендували використовувати шпаргалку, також є рух Black Lives Matter. Російський атлет повинен пояснити, що ставлення до такого руху - особиста справа кожного, але підкреслити, що Олімпіада "не повинна ставати майданчиком для будь-яких акцій і жестів".

Також в ОКР вважають, що спортсменів можуть запитати про допінгові скандали. Російський олімпієць повинен відповісти, що "йому сказати нічого", оскільки він в допінгових скандалах "ніколи не брав участь". Що стосується санкцій проти Росії за допінг, то спортсмену необхідно відповісти, що це "повинні коментувати ті, хто їх вводив".

Стосовно виступу спортсменів не під прапором РФ, то їм порекомендували говорити, що вони все одно представляють свою батьківщину, хоча і хотілося б чути гімн Росії.

В ОКР підтвердили, що розіслали такий документ спортсменам. Там підкреслили, що "необережні відповіді" можуть "вкрай негативно позначитися на спортсменові".

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