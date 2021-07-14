На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка

На вірмено-азербайджанському кордоні сталася перестрілка. В результаті загинув військовий.﻿ Інцидент був зафіксований близько 10:30 у вівторок на вірмено-азербайджанському кордоні в районі Ерасха, повідомляє РБК-Украина.

У Міноборони Вірменії заявили, що підрозділи ЗС Азербайджану спробували провести інженерні роботи для просування позицій.

"Вірменська сторона здійснила ряд заходів, щоб змусити противника припинити ці дії. Азербайджанські військові відкрили прицільний вогонь по вірменським позиціях. У результаті перестрілки смертельне поранення отримав вірменський військовослужбовець" , - йдеться в повідомленні.

Анастасія Рокитна