Голова ВР скликає ще одне позачергове засідання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту в середу, 14 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з вимогою 156 народних депутатів підписав розпорядження про проведення ще одного позачергового засідання - сьогодні, о 14:00", - повідомив Разумков.

На порядку денному - два питання:

- законопроект №5141 про внесення змін до закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів" про гарантії прав українських та іноземних інвесторів,