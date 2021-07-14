Голова ВР скликає ще одне позачергове засідання
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту в середу, 14 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У зв'язку з вимогою 156 народних депутатів підписав розпорядження про проведення ще одного позачергового засідання - сьогодні, о 14:00", - повідомив Разумков.
На порядку денному - два питання:
- законопроект №5141 про внесення змін до закону України
"Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів" про гарантії прав українських та іноземних інвесторів,
- законопроект №5440 про внесення змін до розділу XI
"Перехідні положення" закону України
"Про основні засади і вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".