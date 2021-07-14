Johnson & Johnson і AstraZeneca модифікують свої COVID-вакцини

Компанії Johnson & Johnson і AstraZeneca модифікують вакцини від коронавірусу для зниження ризиків виникнення тромбозів у щеплених громадян, повідомляє УНІАН.

Вчені зараз вивчають причини утворення тромбів після введення ін'єкцій обох препаратів, результати застосують для поліпшення безпеки вакцин.

Також вчені вивчають, чи можуть потенційні модифікації препаратів усунути або зменшити ризики тромбозу.

Відзначається, що подальша модифікація вакцин може вимагати зміни прав власності або дозволу від регулюючих органів.

Проблеми з вакциною від коронавірусу Johnson&Johnson

Вакцину Johnson & Johnson раніше використовували в США, але вирішили призупинити її застосування на час розслідування виникнення тромбів після щеплення цим препаратом.

Ускладнення виникли у шести жінок. Одна з них померла, а ще одна перебуває в тяжкому стані в лікарні. Після чого закрилося два центри масової вакцинації в штатах Північна Кароліна і Колорадо.

До перевірки передбачуваного зв'язку між препаратом і тромбозами приступили Центри з контролю і профілактиці захворювань США, управління з контролю за продуктами й ліками США і Європейське агентство з лікарських препаратів.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

6 квітня Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про зв'язок між вакциною і випадками тромбозу. Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин заявив, що зв'язок "можлива, але не підтверджена". Після цього Великобританія і Бельгія встановили обмеження за віком на вакцинацію AstraZeneca.

Перед цим ряд європейських країн припиняли використання даної вакцини. Причиною стало утворення тромбів у людей, які зробили щеплення.