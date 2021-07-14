Китайські кораблі вторглися в акваторію Японії

Чотири китайських корабля зайшли в акваторію Японії біля спірних островів Сенкаку (китайська назва Дяоюйдао), повідомляє Лента.Ру.

Агентство відзначає, що в цьому році судна з КНР вторгаються в територіальні води в цьому районі вже 30-й раз. Один з кораблів оснащений пристроєм, схожим на гармату.

У січні глава Пентагону Ллойд Остін в розмові з міністром оборони Японії Нобуо Киши заявив про готовність США обороняти спірні острови Сенкаку, на які також претендує Китай.

Територіальна суперечка через острови Сенкаку, біля яких виявлені поклади нафти, ведеться між Токіо і Пекіном з кінця 1960-х років. Під адміністративним контролем Японії вони знаходяться з 1972 року.