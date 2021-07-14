Hyundai представила спортивний седан Elantra N

Південнокорейська компанія Hyundai офіційно представила спортивній седан Hyundai Elantra N. Автомобіль не тільки ефектно виглядає, але і забезпечить максимальне задоволення від драйву, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Під капотом новинки розташувався 2-літровий 4-циліндровий турбомотор зі збільшеним на 5 мм (до 52 мм) діаметром турбінного колеса. Він розвиває потужність 280 "конячок", а крутний момент досягає 392 Нм. У парі з ним будуть доступні 8-ступінева роботизована коробка передач з двома зчепленнями, а також 6-ступенева "механіка", які відправляють всю етй міць до передніх ведучих коліс.

На розгін до першої сотні Elantra N потрібно 5,3 секунди. Джерело: Hyundai

Розкрити весь потенціал машини допоможуть електронноуправляемий диференціал, а також система Launch Control. Крім того, "робот" має кілька спеціальних режимів: N Grin Shift, N Power Shift та N Track Sense Shift, що забезпечують оптимальні режими роботи трансмісії в залежності від дорожніх умов. Наприклад, у режимі N Grin Shift потужність можна швидко збільшити до 290 к.с. На розгін до першої сотні новинці потрібно 5,3 секунди.

Для зниження ваги в Elantra N використовуються технології зі світу ралі – приводні вали виконані в зборі з маточинами та підшипниками, що дозволило заощадити 1,7 кг. Випускна система - з електронноуправлінням клапаном, який дозволяє змінювати гучність звуку.

Приводні вали виконані в зборі з маточинами та підшипниками, що дозволило заощадити 1,7 кг. Джерело: Hyundai

Також автомобіль отримав незалежну адаптивну підвіску з посиленими поздовжніми важелями, чотирьохточкові розпірки стійок і додатковий підсилювач в задній частині кузова. За гальмівну динаміку відповідають диски діаметром 360 мм і колодки з особливим складом, що забезпечує максимальну ефективність роботи. У передній частині кузова розташовані спеціальні повітроводи, що перешкоджають перегріву гальм.

Салон Elantra N виконаний у спортивному стилі і може бути доповнений полегшеними гоночними "ковшами", які на 10 мм нижче звичайних. Система N Sound Equalizer дозволяє підсилити звук двигуна в салоні за допомогою динаміків аудіосистеми і імітувати звук гоночної Elantra з серії TCR.

Салон Elantra N виконаний в спортивному стилі і може бути доповнений полегшеними гоночними "ковшами". Джерело: Hyundai

Інфо-розважальна система має розширений функціонал. Водій може вивести на екран дані про температуру масла, величиною крутного моменту і тиск наддуву. Крім того, за допомогою програми Hyundai N можна зберігати на смартфоні дані про час проходження кола, швидкості та інші дані.

Інфо-розважальна система має розширений функціонал. Джерело: Hyundai

Hyundai Elantra N виділяється ефектним дизайном з власним аеродинамічним обвісом, розвиненим переднім спойлером, збільшеними повітрозабірниками і заднім дифузором. Також автомобіль отримав бічні "юбки", заднє антикрило, додаткову світлотехніку, як у болідів F1, а також колісні диски з оригінальним малюнком.