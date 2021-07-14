Україна недоотримала 2,8 млрд грн за оренду держмайна

Протягом 2020 року до держбюджету було перераховано 1,3 млрд грн за оренду державного майна. Це складає лише 31,7% від плану. Таким чином Державний бюджет України недоотримав 2,8 млрд грн.

Про це йдеться у звіті ФДМ, передає пресслужба﻿ Рахункової палати.

"Несвоєчасність прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів призвела до неукладення нових договорів про передачу державного майна в оренду та, як наслідок, – до недонадходження коштів до державного бюджету", - йдеться в повідомленні.

Загалом до держбюджету у 2020 році від приватизації, оренди державного майна та дивідендів від суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Фондом, надійшло 3,8 млрд грн (на 29,4% більше ніж у 2019 році). Від дивідендів та відрахування частини чистого прибутку акціонерних товариств, що перебувають в управлінні Фонду, надійшло лише 260,56 млн грн, що у 3,2 раза менше ніж у 2019 році (840 млн гривень).

Внаслідок встановлення у 2020 році Верховною Радою України тимчасового мораторію на продаж об’єктів великої приватизації та зменшення планового завдання з находження коштів від приватизації у 24 рази (з 12 млрд грн до 500 млн грн), Фонд перевиконав план надходжень від приватизації держмайна.

Так, від продажу 451 об’єкта малої приватизації держбюджет отримав 2,25 млрд грн, або 449,63% планового показника.