Україна недоотримала 2,8 млрд грн за оренду держмайна

Україна недоотримала 2,8 млрд грн за оренду держмайна

Протягом 2020 року до держбюджету було перераховано 1,3 млрд грн за оренду державного майна. Це складає лише 31,7% від плану. Таким чином Державний бюджет України недоотримав 2,8 млрд грн.

Про це йдеться у звіті ФДМ, передає пресслужба﻿ Рахункової палати.

"Несвоєчасність прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів призвела до неукладення нових договорів про передачу державного майна в оренду та, як наслідок, – до недонадходження коштів до державного бюджету", - йдеться в повідомленні.

Загалом до держбюджету у 2020 році від приватизації, оренди державного майна та дивідендів від суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Фондом, надійшло 3,8 млрд грн (на 29,4% більше ніж у 2019 році). Від дивідендів та відрахування частини чистого прибутку акціонерних товариств, що перебувають в управлінні Фонду, надійшло лише 260,56 млн грн, що у 3,2 раза менше ніж у 2019 році (840 млн гривень).

Внаслідок встановлення у 2020 році Верховною Радою України тимчасового мораторію на продаж об’єктів великої приватизації та зменшення планового завдання з находження коштів від приватизації у 24 рази (з 12 млрд грн до 500 млн грн), Фонд перевиконав план надходжень від приватизації держмайна.

Так, від продажу 451 об’єкта малої приватизації держбюджет отримав 2,25 млрд грн, або 449,63% планового показника.

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