Масові перевірки зарплат: на кого чекає штраф на 180 тисяч грн

В Україні проводиться перевірка всіх роботодавців на предмет належного трудового оформлення співробітників, повідомляє УНИАН.

Перевірка здійснюється в рамках боротьби з "сірими" зарплатами службою ДПС.

Протягом тижня після початку повірки, яка стартувала 1 липня, тобто станом на 5 липня 2021 року, було виявлено 336 найманих працівників без належного оформлення.

Протягом цього ж тижня 158 тисяч співробітників були оформлені офіційно.

В рамках перевірки представники податкової служби можуть прийти до будь-якого роботодавця без попередження.

На що мають право інспектори:

прийти на будь-яке підприємство;

поговорити зі співробітниками;

відвідати виробничі приміщення;

перевірити документи щодо працевлаштування співробітників.

Що буде, якщо співробітники не оформлені офіційно:

у разі, якщо співробітник оформлений не офіційно, а працює за цивільно-правовим договором, або зовсім без договору, на роботодавця чекає штраф у сумі 60 тис. грн;

у разі, якщо порушення не буде усунуто і під час повторної перевірки його знову виявлять, сума штрафу буде збільшена до 180 тис.грн.

В якому випадку, роботодавець не має права уникнути офіційного оформлення співробітників:

якщо він приймає на роботу людину з певними професійними обов'язками;

якщо він визначає графік робіт і тривалість робочого дня найманого співробітника;

якщо він встановлює заробітну плату співробітнику;

якщо він платить співробітнику за процес праці, а не за кінцевий результат.

Середня зарплата в Україні

Середня зарплата, яку роботодавці готові платити українцям становить 13,5 тис.грн.

Середня зарплата в Києві при цьому становить 16,5 тис.грн, а в невеликих обласних центрах досягає всього 11 тис. грн.