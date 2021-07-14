Масові перевірки зарплат: на кого чекає штраф на 180 тисяч грн
В Україні проводиться перевірка всіх роботодавців на предмет належного трудового оформлення співробітників, повідомляє УНИАН.
Перевірка здійснюється в рамках боротьби з "сірими" зарплатами службою ДПС.
Протягом тижня після початку повірки, яка стартувала 1 липня, тобто станом на 5 липня 2021 року, було виявлено 336 найманих працівників без належного оформлення.
Протягом цього ж тижня 158 тисяч співробітників були оформлені офіційно.
В рамках перевірки представники податкової служби можуть прийти до будь-якого роботодавця без попередження.
На що мають право інспектори:
- прийти на будь-яке підприємство;
- поговорити зі співробітниками;
- відвідати виробничі приміщення;
- перевірити документи щодо працевлаштування співробітників.
Що буде, якщо співробітники не оформлені офіційно:
- у разі, якщо співробітник оформлений не офіційно, а працює за цивільно-правовим договором, або зовсім без договору, на роботодавця чекає штраф у сумі 60 тис. грн;
- у разі, якщо порушення не буде усунуто і під час повторної перевірки його знову виявлять, сума штрафу буде збільшена до 180 тис.грн.
В якому випадку, роботодавець не має права уникнути офіційного оформлення співробітників:
- якщо він приймає на роботу людину з певними професійними обов'язками;
- якщо він визначає графік робіт і тривалість робочого дня найманого співробітника;
- якщо він встановлює заробітну плату співробітнику;
- якщо він платить співробітнику за процес праці, а не за кінцевий результат.
Середня зарплата в Україні
Середня зарплата, яку роботодавці готові платити українцям становить 13,5 тис.грн.
Середня зарплата в Києві при цьому становить 16,5 тис.грн, а в невеликих обласних центрах досягає всього 11 тис. грн.