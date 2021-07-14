Хакери створили фейковий сайт президента України

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) заблокувала фейковий сайт президента України, який маскувався під офіційний вебресурс і поширював програму-вірус OUTSTEEL, призначену для пошуку і документів на комп'ютері-носії, повідомляє Страна.ua.

За даними представників Держспецзв'язку цей фішингових сайтів станом на 15:15 13 липня був заблокований. Експерти відомства з'ясували, що використання подібних тактик, технік процедур і об'єктів атаки, а також аналогічних програм відстежується з квітня 2021 року.

Також орган повідомив, що в розділі "Вакансії" фейкового сайту при спробі ознайомитися з прикладами документів для подачі їх на конкурс на комп'ютер завантажується документ з довільною назвою формату .doc, який містить шкідливий макрос.