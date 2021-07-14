Україна на зиму може залишитись без власної картоплі

Картопля нового врожаю в Україні виявилась занадто поганої якості. Коренеплоди гниють через високий рівень вологи в ґрунті. Як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку українська картопля втратила привабливість, закупівельники відмовляються її купувати навіть за заниженими цінами, повідомляє Today.ua .

Виробники картоплі в південних областях України скаржаться на неможливість продати урожай. Тиждень тому закупівельники брали картоплю за ціною всього 5 гривень за кілограм, але вже зараз за даними аграріїв, від покупки української картоплі взагалі відмовляються.

Найбільш серйозна ситуація склалася в Запорізькій і Херсонській областях, оскільки в цих регіонах картопляні поля довго простояли в воді через рясні дощі.

"Причина в поганій якості картоплі: через нестандартні кліматичні умови співвідношення води і сухих речовин у бульбах не відповідає стандартам. Картопля швидко псується, погана якість картоплі позначається на її лежкості", - стверджують фермери.

Сусідня Білорусь замінила українську картоплю російською та азербайджанською. Молода картопля українського виробництва стала неконкурентноспроможною на зовнішньому ринку.

Погіршує ситуацію той факт, що фермери України не можуть працювати за безготівковим розрахунком і не мають інструментів для оперативної зміни ринків збуту.