СБУ відкрила понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо агресії РФ

Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що слідчі з лютого 2014 року відкрили та здійснювали розслідування понад 23 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних із російською військовою агресією проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"СБУ системно захищає національні інтереси та безпеку України. Наразі наші підрозділи розслідують майже 2 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації та злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту", – підкреслив Іван Баканов.

За його словами, за сім останніх років завершено розслідування та направлено до суду понад 3,5 тис. кримінальних проваджень.

"З лютого 2014 року слідчі СБУ повідомили про підозру понад 6 тис. осіб, із них 261 громадянину Російської Федерації. До судів скеровано більше ніж 3,5 тис. кримінальних проваджень, а понад 1200 осіб уже визнано винними", – додав Іван Баканов.

При цьому Голова СБУ наголосив, що розслідування таких злочинів ускладнюється тимчасовою окупацією та бойовими діями на сході України. Це унеможливлює фізичний доступ слідчих і прокурорів до документів і осіб, які перебувають на непідконтрольних територіях.

"Належна робота українських правоохоронців щодо цих фактів зосередить зусилля Міжнародного кримінального суду на притягненні до відповідальності високопосадовців РФ і ватажків незаконно створених збройних формувань" , – підкреслив Іван Баканов.

Також керівник спецслужби повідомив, що в СБУ розпочато реформу органів досудового розслідування. Зокрема, планується створення спеціалізованих підрозділів із розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, в органах СБУ в Донецькій і Луганській областях.