Чому залишати собаку у зачиненому авто у спеку – це смертельний
Спека допікає не лише людям, а й чотирилапим улюбленцям. Та якщо двоногі можуть самостійно себе охолодити, то улюбленці потребують допомоги і розуміння. Інколи власники домашніх тварин не лише не допомагають улюбленцям, а й припускаються фатальної помилки і залишають їх в авто, повідомляє 24 Канал.
Чому не можна так вчиняти з улюбленцями, куди їх подіти і що робити, якщо ви бачите безпомічного собаку в авто – читайте поради нижче.
Спека і терморегуляція у собак
Собаки і коти не пітніють з метою терморегуляції. Потовиділення у них відбувається лише на ділянках, які не вкриті шерстю:
- у вушних раковинах;
- на носі;
- на подушечках лап.
Цього, звісно, не вистачає, щоб регулювати температуру тіла. Відтак у спекотний день собаці у декілька разів складніше упоратися із задухою. Одне із найнебезпечніших місць, де може опинитися собака у спеку – зачинене авто.
Залишати собаку без нагляду в гарячому транспортному засобі, навіть на кілька хвилин, небезпечно і потенційно може призвести до летального результату. Салон машини нагрівається набагато швидше і має набагато вищу температуру, ніж зовнішнє повітря. І напіввідчинені вікна і щілинка повітря у цьому випадку не рятують ситуацію.
Дослідники провели декілька тестів і наочно показали, як саме змінюються температура усередині авто, залежно від часу і позначки на термометрі.
Як змінюється температура в авто
Джерело: дослідження Кетрін Макларен, Ян Нулл та Джеймс Квін, опубліковані на Pediatrics
|Температура на вулиці
|В авто за 10 хвилин
|В авто за 30 хвилин
|20℃
|33℃
|44℃
|24℃
|37℃
|44℃
|28℃
|41℃
|48℃
|32 ℃
|45℃
|52℃
Примітка. У дослідженні використані дані, вимірювані у Фаренгейтах. За допомогою конвертера ми перевели їх у градуси за Цельсієм.
Відтак, впоратися із 24 – 28 градусною спекою в авто собаці не до снаги. Якщо його залишити на пів години на самоті у таку задуху – може трапитися тепловий удар, інсульт чи навіть смерть.
Дослідження показало: безпечно залишати собаку в машині максимум на 5 хвилин. І те це стосується випадків, коли зовнішня температура вище нуля і нижча за 21 градус.
Важливо! У разі ж, якщо ви помітили у залишеному авто змученого собаку, намагайтеся знайти його власника чи зателефонуйте до поліції. Кожна хвилина може коштувати чотирилапому здоров'я чи життя.