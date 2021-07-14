Nissan представить широку гаму новинок

Японська компанія Nissan візьме участь у міжнародному автошоу, яке буде проходити у Чикаго з 15 по 19 липня. В експозиції буде представлена широка палітра моделей, включаючи прототип спорткар Z Proto, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. На автомобільній виставці, що відкривається у Чикаго, яскраву палітру нових моделей продемонструє бренд Nissan. У числі новинок будуть такі моделі, як Armada, Rogue, Kicks, Pathfinder, Frontier, Ariya та спортивне купе Z Proto, що є прообразом нового покоління моделі Z.

Спортивне купе Z Proto. Джерело: Nissan

"Після двох років віртуальних презентацій прийшов час "живого" показу нашої продукції на подіумі виставкового центру у Чикаго, – коментує майбутню подію регіональний віце-президент Nissan Крейг Кейс. – Безумовно, на екранах комп'ютерів наші моделі виглядають чудово, але ніщо не зрівняється з можливістю відчути їх фізично, відчути їх запах та оцінити якість матеріалів на дотик".

Однією з головних прем'єр автошоу стане абсолютно новий Pathfinder, представлений у лютому, який у цьому місяці почав надходити у салони офіційних дилерів у США. Новинка оснащується 3,5-літровим 287-сильним V6, 9-ступіневою АКП та опціонним повним приводом. Вартість моделі стартує з позначки $34 560.

Однією з головних прем'єр автошоу стане абсолютно новий Pathfinder. Джерело: Nissan

Ще однією зіркою шоу стане прототип Nissan Z Proto, який представляє можливість оцінити дизайн нового покоління спорткара Z. Зовсім скоро, 17 серпня компанія обіцяє представити серійну версію моделі, а урочиста церемонія відбудеться на спеціальному заході у Нью-Йорку.