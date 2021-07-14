Viber представив нову корисну функцію

Viber представив нову функцію для користувачів месенджера, яка допоможе пам'ятати про важливі дати, події та зустрічі. Тепер в Viber можна зберігати нагадування, що стане в нагоді кожному, повідомляє Today.ua .

Завдяки новій функції чати з іншими користувачами або компаніями в Viber можна відправляти повідомлення, закріпивши їх у верхній частині екрану для швидкого і простого доступу, а нагадування прив'язувати до нотаток і списками в чаті "Мої замітки".

Йдеться і про бізнес-повідомлення, які компанії відправляють користувачам Viber, що підписалися на отримання повідомлень через месенджер.

Наприклад, вам прислали купон промокод або електронні квитки, і щоб не втратити ці повідомлення серед десятків інших, вам досить закріпити їх в замітки Viber, і ви в будь-який момент можете скористатися необхідною інформацією.

Для того, щоб скористатися новою функцією створення нагадувань в Viber, користувачам Android слід натиснути і утримувати чат, а потім вибрати опцію "Закріпити чат". На iOS необхідно зробити свайпнуть на потрібному вам чаті і вибрати "Закріпити". У додатку Viber для ПК потрібно клікнути на чаті правою кнопкою миші і потім натиснути "Додати в обрані".