Лукашенко почав хвилю репресій проти журналістів, - Гончаренко

Нардеп від партії "Европейська солідарність" Олександр Гончаренко повідомив, що "самопроголошений президент" Білорусі Олександр Лукашенко почав масову хвилю репресій проти правозахисників та журналістів.

Про це свідчить його публікація в Telegram-каналі﻿.

"У Білорусі сьогодні йдуть численні обшуки та затримання. Так зранку прийшли з обшуком до юриста правозахисного центру "Вясна" Володимира Лабковича і члена ради "Вясна" Валентина Стефановича. Наразі відомо, що Стефановича затримали", - пише політик.

Гончаренко додав, що "у правозахисника Віктора Сазонова забрали комп'ютери і телефони, а зараз його місцезнаходження невідоме".

Крім того, нардеп зазначив, що з обшуками прийшли до журналіста Сергія Сиса, також немає зв'язку з головою центру "Вясна" Алесем Бяляцьким.

Силовики прийшли до офісу Білоруської асоціації журналістів і вибили двері. Список постійно доповнюється.