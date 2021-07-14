Євросоюз дозволить в'їзд туристам з України

Європейський союз переглянув список третіх країн, яким дозволено в'їзд, і додав в нього Україну.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

За інформацією журналіста, ЄС дозволить в'їзд туристам з України, проте офіційна заява з'явиться завтра.

"Посли ЄС сьогодні вирішили додати України в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд в ЄС. Список повинен бути офіційно оновлений завтра", - пише кореспондент.

Також в список внесуть Молдову, Вірменію і Азербайджан.