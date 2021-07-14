Єрмак розповів, коли відбудеться зустріч "нормандської четвірки"

Саміт "нормандської четвірки" на рівні глав держав України, Німеччини, Франції та Росії з імплементації проєкту "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей" може відбутися найближчим часом. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Головним завданням для всіх нас залишається відновлення миру (на Донбасі - ІФ)... Одним з механізмів для досягнення миру має стати проєкт "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною та Францією, який Україна підтримала. Наступним кроком має стати саміт N4, який відбудеться найближчим часом", - написав Єрмак на своїй сторінці у Facebook за підсумками робочого візиту разом із президентом України Володимиром Зеленським до Німеччини.

Він також зазначив, що "безпека стала одним з ключових питань переговорів із німецькими колегами" .

"Північний потік-2" - це безпековий виклик, який несе ескалацію загроз для всього регіону. "Північний потік-2" порушує принципи Енергетичного Союзу та антимонопольного законодавства ЄС", - уточнив Єрмак.

Він висловив сподівання на те, що Німеччина сприятиме формуванню єдиної позиції Європейського Союзу з питань європейської інтеграції та членства України в НАТО, а також наголосив, що "за підсумками візиту до Німеччини стало очевидно, що ніхто без урахування інтересів України та гарантій їх дотримання нічого вирішувати не буде" .

За словами керівника Офісу президента, в Німеччині також порушували питання загроз Україні через концентрацію російських військ біля її кордонів, проведення ключових реформ в Україні, залучення в країну європейських інвесторів і розвитку "зеленої" енергетики в Україні.