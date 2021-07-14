Італійський стиль в інтер'єрі кухні - це класика, яка не виходить з моди. Вона чарівна у своїй елегантній простоті, повідомляє Дела домашние.

Для цього стилю є неприйнятними кричущі та яскраві відтінки. Більш характерні тони натуральні і теплі, які можна поєднувати з різними варіантами. Меблі виготовляється з деревини, яку іноді тонують (вишні, каштана, дуба, горіха), або з якісних екологічно чистих матеріалів, які її імітують.

В італійському стилі поверхні матові та без блиску. Робоча поверхня як правило виконана з натурального, рідше зі штучного каменю.

Так само для італійського стилю характерні високі навісні шафи, деякі з вставками зі скла, відкриті потужні полки, але не громіздкі. Меблі можуть бути прикрашена різьбленням, арковими елементами. Особливу увагу приділено обідньому столу, за яким вільно розташовується вся сім'я. Далі більш детально дивіться у відео.