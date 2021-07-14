Джамала приголомшила яскравим образом в топі та штанах

Українська співачка Джамала продовжує підкорювати публіку новими сценічними костюмами. Днями вона позувала в неоновому топі та чорних штанах, повідомляє 24 Канал.

Джамала не боїться експериментувати з одягом, зачісками, макіяжем. Вона постійно змінюється й демонструє неймовірно красиві аутфіти. Днями зірка показала новий концертний look.

Для виступу артистка обрала яскраве вбрання. Вона позувала на камеру в короткому топі неонового салатового кольору. Він мав довгі об'ємні рукави та гарно підкреслив бюст виконавиці. Такий верх Джамала вирішила поєднати з чорними штанами з білими зав'язками по всій довжині. Також Джа обрала масивне чорне взуття на підборах.