В Україні змінять правила оформлення на роботу іноземців

Міністерство економіки розробило зміни до цілої низки законів для того, щоб спростити працевлаштування іноземців. За новими правилами іноземні студенти українських вузів зможуть за спрощеною системою оформлятися на роботу, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з опублікованого на сайті уряду проєкту закону. Всього в країні навчаються 74,5 тис. іноземних студентів. За діючими правилами для того, щоб отримати роботу іноземному студентові, потрібно отримати спеціальний дозвіл. Це складно і довго, тому роботодавці часто не оформляють іноземців.

Як говориться в документі, нові правила зі спрощеним працевлаштування для іноземних студентів "створять рівні умови оплати праці та сприятимуть можливості легального працевлаштування, зокрема іноземцям та особам без громадянства, щодо яких ухвалено рішення про оформлення документів для вирішення питань про визнання".

Серед нововведень:

повинні порівняти розмір зарплати для іноземців та українців;

в перелік для видачі дозволу на роботу додадуть навчання в українському вищому навчальному закладі;

роботодавці зможуть подавати заяву на отримання дозволу для роботи іноземцям через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Відзначимо, що після ухвалення проєкту закону його направлять на розгляд до профільного комітету Ради. Після двох читань в парламенті і підпису президента закон буде опубліковано і набуде чинності.