Разумков про президентство Зеленського: критику треба чути

Спікер ВР Дмитро Разумков в інтерв'ю розповів про своє ставлення до Володимира Зеленського, повідомляє Лига.net.

Він підкреслив, що є членом команди Зеленського, але щодо ініціатив президента, зокрема законопроекту про олігархів, вважає, що цей документ по деяких аспектах можна зробити більш змістовним. Він спростував думку про те, що постійно виступає проти ініціатив президента.

"Я не вважаю, що йду проти ініціатив. Якщо ініціативи правильні, я їх підтримую. Якщо з тих чи інших питань у мене є своя думка, то правильно її озвучувати".

Раніше, на питання журналістів про відносини з президентом, Разумков постійно характеризував їх як "нормальні, робочі ". Він пояснив, що:

"У команді все ж по-іншому будуються відносини. Коли команда створюється на деяких базових принципах, на єдиному спільному баченні, то ви так і продовжуєте рухатися".

Спікер ВР зазначив, що це ненормально, коли кожен член РНБО трактує закон по-своєму.

"У нас не колективний розум і не Російська Федерація. І кожен приймає рішення. Саме це і є демократією. Якщо вам подобається інший формат, то це вже в іншу країну".

Дмитро Разумков також дав свою оцінку Зеленському в якості президента за два роки.

"...Багато зроблено. Багато чого ще належить зробити. Велика кількість завдань знаходяться на марші. Що стосується підходів, то мені не зовсім коректно оцінювати президента. Більш об'єктивну інформацію ви можете отримати від людей... Думаю, ви почуєте різні позиції, і позитивні, і негативні. Але і негатив треба чути. Треба чути критику, щоб не робити зайвих помилок..."