SkyUp опублікував акційні ціни на квитки до Греції

SkyUp опублікував акційні ціни на квитки до Греції

З 13 по 16 липня авіакомпанія SkyUp знижує ціни на квитки до Греції – буде діяти спеціальна ціна на квитки в обидва кінці, повідомляє Сегодня.

Так, пропозиція доступна на подорожі з 13 до 31 липня.

Акційна ціна на квитки діятиме за такими напрямками:

  • Київ – Іракліон – Київ ($189)
  • Київ – Корфу – Київ ($189);
  • Київ – Родос – Київ ($189);
  • Київ – Салоніки – Київ ($189).

Також в авіакомпанії нагадали і правила в'їзду в Грецію для українців.

Для подорожі до Греції потрібно:

  • заповнити форму повідомлення про місцезнаходження пасажира (PLF), за 24 години до перетину кордону;
  • надати сертифікат про проходження вакцинації (раніше ніж за 14 днів до поїздки).

Також є можливість надати негативний ПЛР-тест, який був зроблений не пізніше 72 годин до прибуття або негативний експрес-тест на антиген (не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття).

Якщо людина вже перехворіла на коронавірус, можна надати довідку про перенесену хворобу та одужання і наявність антитіл або ж позитивний ПЛР-тест (після отримання якого пройшло від 2 до 9 місяців).

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