В Україні можуть ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. У такому випадку за відмову від щеплення будуть карати, повідомляє Обозреватель.

При цьому ніякого заохочення за вакцинацію не передбачено. Рішення з цього приводу має ухвалити головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пояснив начальник Держпродпотребслужби в Києві Олег Рубан.

"Є норма закону щодо захисту населення від інфекційних хвороб - якщо є загроза для оточуючих, і таке рішення прийняв головний державний санітарний лікар - то це обов'язково для виконання" , - розповів Рубан.

За його словами, якщо Кузін винесе таку постанову, то вона буде обов'язковою до виконання у всіх сферах. Контролювати це будуть районні, місцеві адміністрації та територіальні органи.

Відзначимо, що обов'язкову вакцинацію вже ввели в Греції, Франції та Італії. Однак поки вона стосується тільки медичних працівників. Там влада заявила, що медикам без щеплення не платитимуть і заборонять виходити на роботу.