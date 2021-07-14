Бізнес направив прем'єру лист зі сценаріями зниження викидів СО2

Центр економічного відновлення та Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) в листі прем'єр-міністру України Денису Шмигалю пропонують розглянути три сценарії зниження країною викидів СО2 до 2030 року і, відповідно, скорегувати мету Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди, НВВ2, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Враховуючи той факт, що за весь період незалежності України динаміка ВВП та динаміка викидів парникових газів мали майже пряму кореляцію, бізнес-асоціації висловили стурбованість з приводу планів щодо високих амбіцій України зі скорочення викидів парникових газів до 35% до 2030 року від рівня 1990 року", - йдеться в копії листа, поширеному UBTA.

У підготовленому асоціаціями аналітичному звіті містяться три сценарії зниження викидів СО2 до 2030 року. Як зазначено, сценарії розраховані відповідно до цілей Національної економічної стратегії України.

Згідно з базовим сценарієм, за обсягу інвестицій у декарбонізацію на рівні EUR12 млрд Україна зможе скоротити викиди СО2 до 43% від рівня 1990 року.

Консервативний сценарій передбачає досягнення більш амбітної мети - скорочення викидів до 40%. Водночас інвестиції в декарбонізацію мають зрости до EUR27 млрд.

Відповідно до оптимістичного сценарію Україна може знизити викиди СО2 до 36% (мета НВВ2 - 35%) за умови інвестування EUR50 млрд у декарбонізацію до 2030 року.

У листі зазначено, що за поточного рівня фінансування екологічної модернізації для України реалістичний поки що лише базовий сценарій.