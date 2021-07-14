СБУ викликала на допит лідера ОПЗЖ і ще чотирьох нардепів

Служба безпеки України викликала на допит народного депутата Юрія Бойка по справі "Харківських угод". Також по ці справі викликали ще чотирьох нардепів.﻿ Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, повідомляє РБК-Украина.

На сайті СБУ вказано, що на допит викликали:

Юрія Бойка - нардеп від ОПЗЖ,

Віталія Борта - нардеп від ОПЗЖ,

Сергія Ларіна - нардеп від ОПЗЖ,

Ігоря Палицю - "За майбутнє"

Дмитра Шпенова.

"Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі "Харківських угод". Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ" , - повідомив у коментарі виданню спікер СБУ.

Нагадаємо, колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру в державній зраді у справі про "Харківські угоди".

Автор: Ростислав Шаправський