СБУ викликала на допит лідера ОПЗЖ і ще чотирьох нардепів
Служба безпеки України викликала на допит народного депутата Юрія Бойка по справі "Харківських угод". Також по ці справі викликали ще чотирьох нардепів. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, повідомляє РБК-Украина.
На сайті СБУ вказано, що на допит викликали:
- Юрія Бойка - нардеп від ОПЗЖ,
- Віталія Борта - нардеп від ОПЗЖ,
- Сергія Ларіна - нардеп від ОПЗЖ,
- Ігоря Палицю - "За майбутнє"
- Дмитра Шпенова.
"Вказані громадяни України були викликані на допит у так званій справі "Харківських угод". Як діючі народні депутати України, вони викликались через Апарат ВРУ", - повідомив у коментарі виданню спікер СБУ.
Нагадаємо, колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру в державній зраді у справі про "Харківські угоди".
Автор: Ростислав Шаправський