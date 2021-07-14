У Німеччині бачать зближення позицій з США по "Північному потоку-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас бачить хороші перспективи на переговорах з США з приводу будівництва газопроводу "Північний потік - 2", повідомляє Deutsche Welle.

"В останні тижні була проведена велика підготовча робота, і я думаю, що по багатьом пунктам ми зблизилися", - заявив глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Мас проте не став робити прогнози з приводу того, чи буде досягнутий прорив в уже на зустрічі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель (Angela Merkel) і президента США Джо Байдена, яка відбудеться 15 липня.

"Важливо, що мета чітко сформульована, і я впевнений, що ми цю мету досягнемо", - підкреслив він.

На думку міністра, питання про те, коли це станеться, є вже вторинним, хоча, звичайно, було б чудово, якби спір уже було б вирішено під час візиту Меркель до Вашингтона.

США продовжують активно виступати проти будівництва російського газопроводу в Німеччину, вважаючи його загрозою для енергетичної безпеки Європи. Однак на відміну від свого попередника Дональда Трампа Джо Байден веде щодо "Північного потоку - 2" не таку жорстку списку санкцій політику.

21 травня 2021 року, міністерство фінансів США офіційно оголосило про введення санкцій проти деяких компаній і суден, зайнятих у проекті. Були введені також санкції проти компанії-оператора проекту газопроводу Nord Stream 2 і її гендиректора Маттіаса Варніга, проте дія останніх відразу ж припинили, що Держдепартамент пояснив "національними інтересами" США.